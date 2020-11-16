Анонсированную Мишустиным реформу системы управления назвали своевременной

Реформа системы управления в России, анонсированная премьер-министром Михаилом Мишустиным, является своевременной. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков.

Он напомнил, что подобные реформы с сокращением численности госслужащих проводились в некоторых странах на фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

«Особенностью предлагаемой реформы является то, что впервые речь идет не просто о сокращении численности гражданских служащих, но и об оптимизации внутренней структуры органов власти <...> Дифференцированный подход к оптимизации численности, предусматривающий прежде всего сокращение управленческого и обеспечивающего персонала, позволит повысить и эффективность бюджетных расходов, и отчасти результативность деятельности органов государственной власти», — пояснил Южаков.

Он также привел исследования РАНХиГС, проведенные в середине 2010-х годов, согласно которым на одного служащего, занятого оказанием государственных услуг или исполнением других возложенных на орган государственной власти функций, в среднем приходится один служащий, занятый обеспечением деятельности данного органа, и один служащий управленческого звена (начальник отдела и выше). При этом количество чиновников, занятых управленческо-обеспечивающими функциями колеблется от 4,5 процента до 70 процентов от общей численности.

По мнению эксперта, предложенные Мишустиным изменения должны проводиться одновременно с цифровой трансформацией федеральных органов исполнительной власти, которая поможет снизить трудозатраты гражданских служащих на исполнение своих функций. Южаков также отметил, что названные задачи будут стимулировать федеральные министерства и службы к поиску наиболее эффективных с точки зрения оптимизации трудозатрат цифровых решений, что повысит темпы и результативность внедрения цифровых технологий.

Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России ранее 16 ноября. Он уточнил, что в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций, финансирование останется прежним.