Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра

Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Источник газеты в Госдуме не исключил перестановки в Минкомсвязи. По его словам, к деятельности руководства ведомства сейчас есть вопросы, поскольку исполнение расходов госпрограммы «Цифровая экономика» — одно из худших. Также предполагается, что Мишустин может расширить функции Минстроя — ведомство отнимет часть полномочий у Минэкономразвития, став министерством регионального и городского развития.

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