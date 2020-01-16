Определены марка и цена часов нового премьер-министра России

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин носит часы швейцарской марки Baume & Mercier. На это обратили внимание корреспонденты «Ленты.ру».

На встречу с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, 15 января, Мишустин пришел в часах модели Classima Executive Automatic. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и оснащен черным кожаным ремнем. На белом циферблате с римскими цифрами в положении «3 часа» размещен дата-диск.

Михаил Мишустин в 2013 году Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Стоимость часов составляет около двух тысяч долларов (около 125 тысяч рублей).

Михаил Мишустин был назначен на должность председателя правительства 16 января.

В сентябре 2018 года стал известен бренд часов директора Росгвардии Виктора Золотова. В видеоролике, в котором он вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального, на его левом запястье были часы Montblanc. В московском часовом магазине «Консул» они продавались по цене 268 тысяч рублей.

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