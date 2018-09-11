Определена марка часов главы Росгвардии

Директор Росгвардии Виктор Золотов надел для съемок в видеоролике, в котором он вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального, часы марки Montblanc. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Это мужской хронограф Montblanc Star Chronograph (референс 102377) в 44-миллиметровом стальном корпусе, оснащенный автоматическим механизмом.

Фото: Montblanc

Счетчики хронографа размещены на черном циферблате с римскими цифрами в положении «12 часов» и «6 часов». Белые стрелки — характерной ромбовидной формы. Заводную головку венчает изображение шестиконечной звезды со скругленными лучами — символ бренда Montblanc. Часы водонепроницаемы до 30 метров и снабжены черным кожаным ремешком. В настоящее время этот референс модели уже не выпускается и не представлен на официальном сайте марки.

Материалы по теме «Часы — последнее, что снимаешь, ложась спать» Креативный директор Montblanc Заим Камаль о путешествиях и календаре друидов

В московском часовом магазине «Консул» корреспонденту «Ленты.ру» сообщили, что часы Montblanc Star Chronograph (референс 102377) продавались в этой торговой точке по цене 268 тысяч рублей, но в настоящее время уже полностью распроданы.

Директор Росгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль 11 сентября. В видеоролике с обращением, который доступен на официальном YouTube-канале Росгвардии, Золотов пообещал превратить своего оппонента в «отбивную» в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование, посвященное нарушениям в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!