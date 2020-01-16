Мишустин выступил против списания долгов россиян

Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что как глава Федеральной налоговой службы (ФНС) понимает — такое решение повлечет за собой череду банкротств и ударит по россиянам, которые ни в чем не виноваты. В то же время он пообещал, что правительство совместно с Центробанком займется требованиями, предъявляемыми к микрофинансовым организациям.

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Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства, а также списать долги граждан по кредитам. По мнению политика, именно эти организации загнали граждан в «кабалу».

Также в ходе выступления Мишустин рассказал, что майские указы президента страны Владимира Путина остаются обязательными к исполнению, а одной из главных задач нового правительства станет возвращение утраченного доверия между властью и бизнесом.

На первое место Мишустин поставил заботу о семье и детях, для чего необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность и профицитный бюджет. Он пообещал создать новое качество управления и рабочие места, повысить благосостояние граждан и принять ряд законопроектов о защите капиталовложений. Кандидат в премьеры пообещал персональную ответственность членов будущего правительства за достижение целей нацпроектов.

Ранее Мишустин сообщил, что на реализацию послания президента Федеральному собранию, после которого правительство подало в отставку, в 2020 году потребуется около 450 миллиардов рублей

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