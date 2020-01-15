Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, микрофинансовые организации и коллекторские агентства «загнали граждан в кабалу». Партия поддержит предложения по ликвидации всех подобных учреждений, заявил он.

Поскольку россияне задолжали по микрозаймам 40 миллиардов рублей, эти кредиты также должны быть списаны, уверен политик.

В сентябре стало известно, что после ужесточения условий со стороны Центробанка МФО стали чаще отказывать в выдаче займов. В первом полугодии уровень отказов достиг 68-70 процентов.

С 1 октября 2019 года в России вступили в силу дополнительные ограничения для МФО при выдаче кредита от десяти тысяч рублей. Компании обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) клиента при оценке заявки, то есть сравнивать суммы среднемесячных платежей по всем займам и среднемесячный доход. Если ПДН окажется выше 50 процентов, кредитор понесет дополнительную нагрузку на капитал в размере половины суммы займа. С 1 января 2020 нагрузка выросла до 65 процентов, это привело к дополнительному ужесточению условий выдачи микрозайма.

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