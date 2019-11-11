Россиянка взяла в долг 30 тысяч рублей и осталась без квартиры

Пенсионерка из Томска взяла микрозайм и согласилась прямо в офисе кредитной организации оформить на имя ее представителя доверенность на продажу своей квартиры. Об этом сообщается на сайте регионального омбудсмена Елены Карташовой.

Инцидент произошел в 2014 году — жительница Томска обратилась за займом сроком на год в размере 30 тысяч рублей под один процент в день. Представители кредитной организации одобрили выдачу, уверив женщину, что необходимым условием получения денег должна стать выдача доверенности на распоряжение ее квартирой. Пенсионерке пояснили, что такая мера необходима на случай, если она не сможет вернуть долг.

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Женщина оформила доверенность на имя юриста микрокредитной организации, получила деньги и начала возвращать долг. Через несколько месяцев квартира была передана юристом в собственность другой жительнице Томска. Как сообщается на сайте омбудсмена, представитель кредитной организации таким образом рассчитался за собственный долг.

Новая собственница не препятствовала проживанию пенсионерки в квартире, получая от микрокредитной организации регулярные выплаты. При этом бывшей владелице кредиторы обещали вернуть жилплощадь. Однако спустя три года после сделки — как только истек отведенный законом срок, в течение которого прежняя собственница могла восстановить свои права на жилплощадь через суд — пенсионерку попросили освободить квартиру. В сообщении на сайте омбудсмена отмечается, что Карташова «примет все возможные меры к оказанию заявительнице помощи в защите ее прав и будет держать ситуацию на контроле».

Обращения в микрофинансовые организации для получения быстрых денежных займов в России регулярно приводят к утрате заемщиками прав на недвижимость. Выдача микрозаймов под залог жилья в стране запрещена с лета 2019 года, однако это не исключает возможности столкнуться с мошеннической схемой — злоумышленники иногда предлагают заемщикам на подпись документы, позволяющие распоряжаться жильем.

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