Мишустин отказался выступать на Гайдаровском форуме

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин, чью кандидатуру президент Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра страны, не приехал на Гайдаровский форум в РАНХиГС, где должен был выступить с ключевым докладом «Налоги в цифровом мире». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Его отсутствие объяснили «мероприятием в Госдуме».

Имя Мишустина пропало со страницы пленарной сессии на сайте форума, но сохранилось в кэше страницы . Вместо него на мероприятие с ключевым докладом приехал заместитель главы ФНС Алексей Оверчук.

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В среду, 15 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. По данным источников Forbes, причиной отставки стало то, что Путин был недоволен работой кабмина по реализации нацпроектов. Мишустин — кандидат на место нового главы правительства. Он уже анонсировал изменения в кабмине, но не уточнил, какие именно.

Организаторами Гайдаровского форума является РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

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