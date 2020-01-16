В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала RTVI, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Могу сказать, что мы находимся на стороне граждан России», — сказала она. По ее словам, американский президент Дональд Трамп заявлял о желании улучшить отношения между Россией и США, но, как отметила Ортегус, все это зависит от российских властей.

«Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши пожелания перемен во внешней политике», — добавила представитель Госдепа.

В Белом доме отказались комментировать отставку российского правительства, пишет ТАСС.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

Ожидается, что новым премьер-министром станет глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Занять этот пост ему предложил Владимир Путин. Чиновник согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Госдумы. После встречи с главой государства Мишустин отправился в нижнюю палату парламента, где утром 16 января его утвердят в должности.

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