Кудрин указал на необходимость определить основания для отставки премьера

При изменении Конституции России необходимо четко определить основания, на которых президент может отправить премьер-министра в отставку. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

По мнению Кудрина, необходимо также более строго разделить полномочия президента и премьер-министра в экономической сфере, чтобы убрать существующую «серую зону». На данный момент премьер должен исполнить любое поручение президента в любой момент, считает он.

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«Не всегда это соответствует той политике, которую проводит правительство. Тогда нужно определить, кто отвечает за конечный результат этой политики», — заключил он.

Ранее стала известна причина, по которой президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева. Отмечается, что президента не устраивал ход реализации национальных проектов.

15 января Медведев на заседании правительства, на котором присутствовал и Путин, объявил об отставке своего кабинета. По инициативе Путина он перейдет на должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент. Должность премьер-министра президент предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

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