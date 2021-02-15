В Госдуме назвали обещания при подъеме пенсионного возраста хамством

Накоплений в Пенсионном фонде России (ПФР) явно недостаточно, из-за чего «дыру» постоянно закрывают из федерального бюджета. Такая практика порочна, и ее следует прекратить, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя, передает РИА Новости.

По ее словам, для решения проблемы следует использовать другой вариант получения взносов, и такие возможности есть. А вот обещания старикам «получите по тысяче рублей и поедете по Европам» при повышении пенсионного возраста депутат, представляющая фракцию КПРФ, назвала «чиновничьим хамством».

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Ганзя подчеркнула, что пенсионной проблемой следует заниматься системно, а ее вспоминают только перед выборами. Такой подход, подчеркнула она, недопустим.

Идею об открытии индивидуального пенсионного счета, куда будут поступать отчисления, представитель КПРФ назвала неудачной. Она заметила, что инфляция съест все сбережения, которые отложит работающий человек, так что пенсии ему будет явно недостаточно.

Осенью 2018 года Ганзя пожаловалась на маленькую зарплату депутатов, после чего в интернете организовали сбор помощи для депутата. Позднее она пояснила, что большую часть дохода тратит на представительские расходы, материальную помощь людям, и на это ей не хватает средств.

Также Ганзя является одним из авторов законопроекта о защите россиян от хамства чиновников со штрафами до полумиллиона рублей, который так и не был принят.