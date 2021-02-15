Экономика
 
Последние новости
Грузины вышли на протест против строительства ГЭС американцами
Бывшие одноклассники оказались разлученными в детстве двойняшками
В России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков
Прокурор из Чечни отсудил рекордную для России компенсацию в 15 миллионов рублей
Эксперты описали три сценария выборов в Госдуму
Уволенная актриса «Мандалорца» пожаловалась на «тоталитарную мафию»
Строительство «Северного потока-2» возобновили
Основатель Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
В ЕС назвали срок окончания массовой вакцинации
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме назвали обещания при подъеме пенсионного возраста хамством

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Накоплений в Пенсионном фонде России (ПФР) явно недостаточно, из-за чего «дыру» постоянно закрывают из федерального бюджета. Такая практика порочна, и ее следует прекратить, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя, передает РИА Новости.

По ее словам, для решения проблемы следует использовать другой вариант получения взносов, и такие возможности есть. А вот обещания старикам «получите по тысяче рублей и поедете по Европам» при повышении пенсионного возраста депутат, представляющая фракцию КПРФ, назвала «чиновничьим хамством».

Ганзя подчеркнула, что пенсионной проблемой следует заниматься системно, а ее вспоминают только перед выборами. Такой подход, подчеркнула она, недопустим.

Идею об открытии индивидуального пенсионного счета, куда будут поступать отчисления, представитель КПРФ назвала неудачной. Она заметила, что инфляция съест все сбережения, которые отложит работающий человек, так что пенсии ему будет явно недостаточно.

Осенью 2018 года Ганзя пожаловалась на маленькую зарплату депутатов, после чего в интернете организовали сбор помощи для депутата. Позднее она пояснила, что большую часть дохода тратит на представительские расходы, материальную помощь людям, и на это ей не хватает средств.

Также Ганзя является одним из авторов законопроекта о защите россиян от хамства чиновников со штрафами до полумиллиона рублей, который так и не был принят.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пенсионный фонд России задумали сделать еще больше
В Госдуме захотели защитить россиян от хамства чиновников
Скандального министра обвинили в занятии «непонятно чем»
«Малоимущий» депутат призналась в бедности из-за благотворительности
Другие материалы рубрики
Экономика00:0213 января

Опомнились

Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
19:5911 февраля

Маск купил криптовалюту для младшего сына

19:2711 февраля

Московский высокотехнологичный стартап привлек финансирование УК «МИР»

19:2211 февраля

Нефтяной гигант начал отказываться от нефти

Экономика00:01 9 января

В собственном соку

В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
19:3311 февраля

В ВТБ оценили ипотечный рынок России

18:4911 февраля

Компания бывшего главы Кабардино-Балкарии купила Москворецкий рынок

18:1711 февраля

Цена биткоина установила новый исторический рекорд

Экономика00:0330 декабря 2020

Черная полоса

Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
17:0811 февраля

Глава Пенсионного фонда России ушел со своего поста

16:3911 февраля

«Газпром» понадеялся на запуск «Северного потока-2» в этом году

16:2811 февраля

Почти каждому десятому жителю российского мегаполиса перестало хватать на еду

Россия
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
Активисты BLM забросали снежками здание иммиграционной службы в США
В ВОЗ раскрыли данные о запоздалом объявлении пандемии в Китае
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Вооруженная пара попыталась передать письмо Байдену
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
Сирийские ПВО сбили ракеты Израиля над Дамаском
Все материалы
Бывший СССР
Эксперт объяснила причины сокращения населения Украины
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Украинский министр предложил горнякам уехать на заработки в Польшу
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
В офисе Зеленского объяснили падение рейтинга президента
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
На Украине объяснили причину собственной отсталости
Все материалы
Экономика
В Госдуме назвали обещания при подъеме пенсионного возраста хамством
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Мошенники переключились с простых россиян на компании
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
«Зверь с Востока 2» опустошил хранилища газа в Европе
Все материалы
Силовые структуры
В России задержали спонсоров международной террористической организации
Зоя Фёдорова«Для меня настали смертельные минуты»
Убийство актрисы Зои Федоровой потрясло СССР. В ее гибели обвиняли КГБ и бриллиантовую мафию
Двое россиян поджигали иномарки ради авторитета
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Осужденного за теракт 1999 года в Москве убили в колонии Приморья
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал о работе с «вербовщиком» из Чехии
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Боец UFC потерял сознание после взвешивания
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Глава UFC высказался о третьем бое Макгрегора и Порье
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Телефоны Марадоны проверят в рамках расследования его смерти
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Глава UFC обратился к Нурмагомедову
Все материалы
Культура
Российская актриса вышла замуж за миллионера
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
Врач заявил о прогрессирующей болезни у Бари Алибасова
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Отца американской рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Создавался совсем не для эротики»
 
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Геннадий Горин«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»
Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог располнела и рассказала о похудении на 33 килограмма за 12 месяцев
Женщина сбросила 100 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой
Женщина притворилась больной раком, собрала миллионы рублей и попала в тюрьму
«Он преступник, но у него много других достоинств»
Как наглый вор украл часы французской королевы и более 20 лет водил за нос полицию и Моссад
Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Все материалы
Раскрыт салон семиместного кроссовера JAC S7, который появится в России
Спустившиеся с неба: забытое противостояние Mitsubishi и Subaru
Это соперничество началось задолго до Impreza STI и Lancer Evolution
Hyundai показал необычный салон нового электромобиля
Автомобили каких цветов самые популярные?
Производители автоэмалей точно знают, какие цвета пользуются наибольшим спросом
Электрокар Chevrolet Bolt обновился и обзавелся кросс-версией
Что умеет летающая машина из России?
Видео: 200 км/ч без пробок и посадка на обычную парковку у магазина — пробуем в полете
Китайцы сделали гигантскую мозаику из 750 автомобилей Geely
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы