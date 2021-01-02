Россиянам раскроют размер будущей пенсии

Россиянам старше 45 лет начнут присылать уведомления о размере их будущей пенсии. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

Оповещения от Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года. «Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — пояснили в ведомстве.

В уведомлениях гражданам раскроют, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, когда и при каких условиях можно начать получать пенсию. Помимо этого в сообщении будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Заместитель министра Андрей Пудов добавил, что россияне смогут оценить, какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов. «Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — подытожил он.

C 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам повышаются на 6,3 процента. В итоге средняя выплата по стране составит 17 444 рубля. Также вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Предполагается, что это уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей.