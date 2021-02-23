Россиянам напомнили о действующих правилах досрочного выхода на пенсию

Россияне, не являющиеся представителями определенных профессий, не могут досрочно уйти на пенсию даже при наличии 25-летнего стажа работы. О действующих правилах напомнила доктор юридических наук, адвокат, профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова, передает URA.RU.

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Она напомнила, что пенсионный стаж накапливается у солдат-срочников и женщин, находящихся в декретном отпуске. Период получения профессионального образования в него пока не включен, но в России работают над этим, уточнила эксперт.

Для досрочного выхода на пенсию надо работать на вредном производстве, при наличии опасных климатических условий труда, добавил кандидат экономических наук, руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов. «Досрочно на пенсию можно выйти только по выслуге лет — это актуально, например, для военных, медицинских работников и учителей», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Минтруд России решил расширить список работников, которые могут выйти на досрочную пенсию. Предлагается учитывать периоды профессионального обучения работников, дополнительное профессиональное образование, которые являются условием для выполнения определенных видов деятельности. В эти периоды за работниками сохраняются зарплата и место, а работодатель отчисляет за них взносы на пенсию.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.