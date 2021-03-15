В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей России

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России. По ее инициативе, сумма заработной платы для специалистов моложе 35 лет будет составлять полтора-два МРОТ, сообщает RT.

В письме на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко депутат призвала ввести официальный правовой статус молодого педагога: выпускника педагогического вуза в возрасте до 35 лет и с гражданством РФ. Попадающим под эти критерии гражданам Строкова предложила установить единую начальную ставку в размере полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тысяч рублей).

Свою инициативу депутат объяснила тем, что уровень МРОТ во всех субъектах страны разный, поэтому оклад учителей отличается в разы. Кроме того, единый оклад поспособствует росту престижа профессии и даст возможность молодым специалистам оставаться в родных регионах.

Ранее Строкова предложила отменить всероссийские проверочные работы (ВПР) школьников, поскольку они не отражают реального качества знаний учеников, но создают дополнительную нагрузку.