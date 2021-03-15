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Российские банки предупредили о требовании властей забирать деньги без суда

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Центробанка России вызвала критику со стороны Национального совета финансового рынка (НСФР), в котором участвует большинство крупнейших банков. Отзыв направлен в адрес самого регулятора, Госдумы, Совета Федерации, Минфина, Минюста и Росфинмониторинга, передает РБК.

Замглавы совета Александр Наумов предупредил, что внесенные изменения выглядят косметическими, а в целом требования властей остались прежними. Главным риском он назвал желание сделать банки «частью пенитенциарной системы».

По его словам, от банков по сути требуется наказывать клиентов, в том числе блокировать счета или и вовсе забирать деньги в пользу бюджета без судебного решения. Такой подход, указал Наумов, нарушает конституционные права граждан и право организаций на свободное распоряжение имуществом.

Комплаенс-специалист банка из десятки крупнейших в России заметил, что новая редакция еще сильнее увеличивает список «подозрительных операций», а значит, банкам придется еще чаще создавать препятствия для клиентов. При этом у кредитных организаций нет специальных знаний и компетенций для оценки криминальных намерений.

Также в отзыве указано, что Банк России хочет сам относить клиентов к той или иной группе риска, а затем оценивать, насколько банки соблюдают нормы законодательства. Таким образом, все скоринговые системы кредитных организаций будут вторичными по отношению к нормам ЦБ. При этом сам регулятор никакой ответственности нести не будет, все судебные иски получат банки. Такая идея противоречит международным рекомендациям по борьбе с отмывом денег.

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что вторая версия законопроекта банки устраивает, а все недочеты устранены. По его словам, нижняя палата парламента собирается оперативно рассмотреть инициативу, как только она поступит. В Минфине и Минюсте подтвердили, что изучают предложение. Представитель ЦБ считает, что новый документ соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри регулятора.

Ранее представители банковского сообщества России выступили против законопроекта о переходе на отечественное программное обеспечение, который должен пройти под кураторством Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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