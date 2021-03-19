ЦБ повысил ключевую ставку

Центробанк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В релизе решение о повышении ставки обосновывается слишком высоким — по сравнению с прогнозным — уровнем роста потребительских цен в первом квартале. В то же время, внутренний спрос восстанавливается быстрее ожидаемого, и в некоторых секторах экономики восстановление опережает темпы наращивания выпуска.

Также отмечается, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне, что создает дополнительные риски роста цен. «Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении.

На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в четыре процента в первой половине 2022 года. По итогам февраля инфляция в годовом исчислении составила 5,8 процента.

Ранее аналитики разошлись во мнении относительно будущих действий Центробанка. Опрошенные РБК специалисты говорили о сохранении ставки, в то время как некоторые из них допускали повышение на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых.

В то же время, участники консенсус-прогноза Bloomberg также прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне. Однако два человека из 40 ожидали роста на 0,25 процентных пункта и один — на 0,5, то есть до 4,75 процента годовых.

Таким образом, повышение случилось впервые с декабря 2018 года, когда ключевая ставка увеличилась с 7,5 до 7,75 процента годовых. С тех пор регулятор девять раз понижал ставку, а затем, с июля прошлого года, трижды сохранял ее на рекордно низком для современной России уровне.

На валютных торгах Московской биржи курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро после объявления решения ЦБ. На момент публикации доллар торговался по 73,83 рубля, евро — по 87,79 рубля. Разница в уровне ставок влияет на привлекательность той или иной валюты и инструментов в ней для внешних инвесторов. Стратегия вложения заимствованных в стране с низкой ставкой средств в долговые инструменты страны с высокой ставкой называется carry trade.