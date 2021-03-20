Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России

Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки российского Центробанка. По их мнению, до конца 2021 года возможно повышение ключевой ставки до пяти процентов, передает ТАСС. Аналитики считают, что повышение будет идти плавно — по 25 базисных пунктов.

«Мы полагаем, это явный признак того, что ЦБ будет повышать ставку до нейтрального значения плавно. При этом, похоже, что регулятор оставляет за собой возможность повышать ее не на каждом из следующих заседаний», — прокомментировала экономист по России и СНГ «Ренессанс капитал» Софья Донец.

В пятницу, 19 марта, ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку. Он выросла на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых. На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в четыре процента в первой половине 2022 года.

Об ужесточении кредитной политики может свидетельствовать и внешний вид главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. На заседании в пятницу она была в красном пиджаке и с брошью в виде ястреба, опускающегося на добычу. Ястреб является одним из классических для рынка сигналов. С помощью этой птицы описывают ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе повышение ключевой ставки. Противоположный сигнал подает голубь.

Повышение ставки может повлиять на снижение темпов инфляции и позволит привлечь иностранный капитал, поскольку инвесторы чаще предпочитают вкладываться в страны с высокими ключевыми ставками, что повлечет укрепление курса рубля. С другой стороны могут подорожать кредиты, из-за чего внутри страны приток капитала в экономику замедлится.