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Ключевой ставке в России предрекли взрывной рост

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк России до конца 2021 года может повысить ключевую ставку на 125 процентных пунктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к обсуждению.

По словам собеседника издания, ставка может продемонстрировать взрывной рост в несколько этапов до 5,5 процента или даже до 6 процентов. При этом сейчас ставка находится на рекордно низком уровне в 4,25 процента. Bloomberg связывает вероятный рост ключевой ставки с ростом инфляции и вероятных планов правительства увеличить расходы бюджета.

При этом опрошенные изданием экономисты ожидают роста не более чем на 50 базисных пунктов в этом году.

3 марта сообщалось, что у россиян появилось больше свободных денег: индекс «свободных денег» (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора на 2021 год. По ее словам, в нынешнем году регулятор сохранит мягкую денежно-кредитную политику, которая будет направлена на поддержку восстановления российской экономики. По ее словам, потенциал для снижения ключевой ставки исчерпан. Дальнейшее ее снижение может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

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