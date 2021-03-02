У россиян появилось рекордное количество свободных денег

У россиян появилось больше свободных денег: индекс «свободных денег» (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Индекс вырос на 82 процента по сравнению с декабрем 2020-го и на 22 процента — с январем. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.

ИСД демонстрирует возможности россиян накапливать средства или тратить их на крупные покупки (техника, автомобили, жилье). Это те средства, которые остаются у семьи после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг, пояснили в холдинге.

Такую динамику можно объяснить в том числе сезонностью — в первый месяц года ИСД традиционно находится на пике, так как после Нового года граждане снижают свои траты. Исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева прокомментировала результаты исследования. «В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках», — объяснила она.

С ней согласился доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов. «Также январь 2021 года оказался не активным из-за пандемии, многие люди отменили новогодние поездки, походы за покупками, больше проводили времени дома, а не в культурных учреждениях, магазинах и ресторанах», — заключил он.

В 2020 году в исследовании холдинга Ромир сообщалось, что объем свободных денег в российских семьях сократился в сентябре на 10 процентов по сравнению с августом. За год падение составило 25 процентов.

Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйств и необходимыми расходами. Средние доходы определили на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а для оценки расходов проанализировали домохозяйства холдинга.