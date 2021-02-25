Реальный рост цен в России оказался выше официального

Реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го оказался более чем в четыре раза выше, чем показывает официальная статистика Росстата. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ромир».

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За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса (FMCG) увеличилась на три процента, хотя Росстат оценил ее в 0,7 процента. Годовая инфляция в январе, по оценке «Ромира», составила 11 процентов, а по подсчетам Росстата — 5,2 процента. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18 процентов.

Обычно инфляция в начале года замедляется, однако в 2021 году аналитики наблюдали обратную ситуацию, отметили в организации. Причиной стало то, что из-за пандемии больше людей не поехали в отпуск, остались на новогодние праздники в своих городах, где активнее тратили деньги.

Ранее отличные от Росстата данные по реальной инфляции привела FinExpertiza. Стоимость продовольственных товаров в России в январе 2021-го по сравнению с январем прошлого года увеличилась на семь процентов. Рост оказался рекордным с января 2016 года, то есть за пять лет.