Экономика
 
Последние новости
Корабли НАТО вошли в Черное море
Туристка выяснила у знакомого турка его мнение о России
Девушка нашла в соцсетях понравившегося ей в метро незнакомца и напугала людей
Навального этапировали из Москвы
Стал известен план отмены ограничений в Москве
Российским регионам предсказали ухудшение финансовой ситуации
В России определились с местом хранения собственной рыбы
Байден попробовал спасти экономику США
Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас
В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы
Новости партнеров
Прослушать новость

Реальный рост цен в России оказался выше официального

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го оказался более чем в четыре раза выше, чем показывает официальная статистика Росстата. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ромир».

За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса (FMCG) увеличилась на три процента, хотя Росстат оценил ее в 0,7 процента. Годовая инфляция в январе, по оценке «Ромира», составила 11 процентов, а по подсчетам Росстата — 5,2 процента. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18 процентов.

Обычно инфляция в начале года замедляется, однако в 2021 году аналитики наблюдали обратную ситуацию, отметили в организации. Причиной стало то, что из-за пандемии больше людей не поехали в отпуск, остались на новогодние праздники в своих городах, где активнее тратили деньги.

Ранее отличные от Росстата данные по реальной инфляции привела FinExpertiza. Стоимость продовольственных товаров в России в январе 2021-го по сравнению с январем прошлого года увеличилась на семь процентов. Рост оказался рекордным с января 2016 года, то есть за пять лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рост цен на еду в России оказался рекордным
Российские власти не поверили в рост цен на мясо птицы и яйца
В России нашли способ избежать завышения цен на продукты
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
17:0323 февраля

Стало известно о выходе 18 компаний из «Северного потока-2»

16:5023 февраля

Немецкая перестраховочная компания отказалась обслуживать «Северный поток-2»

15:1323 февраля

Россиянам напомнили о действующих правилах досрочного выхода на пенсию

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
14:0323 февраля

Украина перечислила условия для отказа от электроэнергии из России

13:1823 февраля

Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов и статус самого богатого человека мира

11:3823 февраля

Транзит газа в Казахстан прекратили после взрыва на газопроводе в Оренбуржье

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
08:5623 февраля

Биткоин рухнул больше чем на 10 процентов

08:3323 февраля

Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тысяч долларов

07:2223 февраля

Банкир рассказал о будущем монет

Россия
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
Защитная реакция
Что необходимо знать об иммунитете
Все материалы
Мир
Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум
В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы
Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Показана эффективность вакцины Pfizer при массовом применении
Все материалы
Бывший СССР
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
Все материалы
Экономика
Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Модель попросила президента США отписаться от ее аккаунта и выругалась
«Устроил глобальную чистку»
 
Бузова описала свою реакцию на закрытие «Дома-2» фразой «сильные тоже плачут»
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих из-за критики православия
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
На картах Google в Чернобыле обнаружили скелеты
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
Россия возобновит чартерные рейсы в Египет
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих
Все материалы
Из жизни
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя и попала на видео
Диетолог дала семь простых советов начинающим худеть людям
105-летняя женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления
Зоопсихолог раскрыл причину тяги кошек к коробкам
Все материалы
Peugeot радикально изменила логотип
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Skoda раскрыла подробности о новой Fabia
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
На сайте «Москвича» еще можно посмотреть цены 2001 года
Новый Mercedes C-Class: главное, что нужно знать
Гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-Класса
Ужесточение правил техосмотра решили отложить
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы