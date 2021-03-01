Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога

Почти половина россиян (44 процента) оказалась не в курсе, что с 1 января 2021 года в стране появился новый налог на доходы с вкладов от миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».

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Только 27 процентов респондентов понимают методику расчета нового налога, наиболее осведомлены жители Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 29 процентов). На Северном Кавказе об этом знают только 8 процентов, а в Южном федеральном округе — 18 процентов.

Что-то слышали о налоге на доходы с вкладов 56 процентов россиян, 27 процентов хотели бы узнать о нем. Еще 17 процентов не интересуются новым сбором, потому что у них нет вкладов. Большинство жителей страны (74 процента) не планируют отказываться от депозитов, при этом 13 процентов уже забрали часть денег с депозитов.

Самым популярным после вкладов инструментом инвестиций у россиян оказалась покупка недвижимости для сдачи в аренду (19 процентов), еще 12 процентов готовы вложить деньги в акции.

Ранее в Министерстве финансов пояснили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним. В ведомстве отметили, что при размещении крупных сумм на вкладах с ежемесячной выплатой процентов россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода.