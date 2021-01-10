В России усилили контроль за операциями с наличными

В России с 10 января вступили в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов, в целом ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, свидетельствуют о повышенном внимании государства к ним.

В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Также контролироваться будут почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи в таком же размере.

Ранее в Министерстве финансов объяснили россиянам порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним. В ведомстве отметили, что при размещении крупных сумм на вкладах с ежемесячной выплатой процентов россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их в случае, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода.