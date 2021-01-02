Траты россиян в Новый год взлетели

В канун Нового года и в новогоднюю ночь клиенты эквайринга Сбербанка совершили 94 миллиона операций на 70 миллиардов рублей. Это на 20 процентов больше, чем в конце 2020 года, пишет РБК. Подсчеты велись с 31 декабря до 9:00 1 января.

Количество операций взлетело на 24 процента. Число покупок через интернет выросло по сравнению с прошлым годом на 45 процентов (до 11,6 миллиона операций). Рост по количеству денежных переводов составил 8,8 процента. Также клиенты банка сделали через интернет более 500 тысяч заказов на доставку еды, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне решили экономить на еде и отказаться от вредных пищевых привычек. Около трети опрошенных (31 процент) собирается тратить на продукты меньше денег.

Больше двух третей опрошенных мечтает, чтобы в магазинах появилось больше товаров со скидками. Еще 41 процент надеется, что цены на все продукты снизятся. Аналогичное число опрошенных хочет, чтобы ритейлеры начали использовать перерабатываемую упаковку и пакеты.