Подсчитаны траты россиян на новогодний стол

В среднем продукты и напитки для новогоднего стола в этом году обошлись россиянам 6,7 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, стоимость выросла на 4,5 процента, подсчитал Росстат. Как уточняет РИА Новости, в список включены траты на мясо говядины, мясо курицы (по одному килограмму), полкило сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая банка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов.

Еще в набор вошли сливочное масло, сыр, хлеб, овощи и фрукты, а также конфеты и торт. Алкоголь в наборе представлен водкой, коньяком и шампанским, безалкогольные напитки — минеральная вода и фруктовый сок. Сильнее всего за год подорожали картофель (на 28,88 процента) и свежие огурцы (16,17 процента), апельсины (24 процента) и яблоки (17,2 процента). Стоимость продуктового набора разнится по регионам: дороже всего стол обойдется жителям Чукотки и Ненецкого автономного округа (почти 9 тысяч рублей), а дешевле всего — жителям Ингушетии (3,7 тысячи рублей).

По данным исследования Tinkoff CoronaIndex, россияне в этом году стали экономить перед праздниками. Расходы на подготовку к празднику сократились на 9 процентов, по сравнению с 2019-м. За последние недели вырос спрос на товары для праздника, но, опасаются эксперты, оживление экономики не сильно поможет наиболее пострадавшим за время пандемии отраслям.