Диетологи перечислили способы избежать переедания на Новый год

Составление меню для новогоднего стола, паузы во время застолья и отказ от голодания перед праздником помогут россиянам избежать переедания в ночь на 1 января 2021 года. Такие способы перечислили в комментарии «Аргументам и Фактам» опрошенные диетологи.

Так, эксперт Юлия Хохолкова посоветовала гражданам грамотно планировать состав новогодних блюд. «Готовьте максимально диетические блюда. Ничего не жарьте, откажитесь от огромного количества соусов, соли и сахара. Салаты с использованием колбас и ветчины в составе замените, например, на говяжий язык», — призвала она.

Ее коллега Андрей Невский отсоветовал россиянам воздерживаться от еды перед застольем, так как голодный человек не замечает, как съедает лишнее. «Не садитесь за стол, когда чувство голода зашкаливает. Проверьте его: выпейте стакан воды. Возможно, вам просто хотелось пить. А если все-таки это голод, то из-за воды он станет поменьше и вы не переедите», — порекомендовал специалист.

Он также счел правильным делать паузы до и во время застолья, переключать внимание на другие активности и медленно жевать. «Отслеживайте чувство насыщения. Попробуйте остановиться и оставить место для десерта», — дал совет Невский. По его словам, необходимо иметь в виду и то, что сладкие напитки и алкоголь разжигают аппетит и быстро поднимают уровень сахара в крови.

Если избежать переедания в новогоднюю ночь не удалось, следует устроить организму разгрузку на следующий день, заключила Хохолкова.

Ранее диетологи назвали самые калорийные новогодние кушанья — это заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, кондитерские изделия, конфеты, некоторые сорта шоколада, жареная пища, сладкая газировка, а также крепкие алкогольные напитки, в частности водка, коньяк и виски.