Россиян предупредили о смертельной опасности способа замедлить опьянение

Попытки замедлить опьянение с помощью активированного угля могут привести к инфаркту или инсульту. О смертельной опасности этого способа россиян предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, передает агентство «Москва».

«До тех пор, пока человек не пробьет эту алкогольную защиту, он выпьет очень большое количество алкоголя, наступит рауш-наркоз — своеобразный удар по голове. Поэтому не надо ставить такие эксперименты над собой», — сказал Брюн.

Он отметил, что при алкогольной интоксикации системы организма человека прекращают работать синхронно и в критические моменты могут даже отказывать. Поэтому при использовании адсорбентов для замедления опьянения человек в лучшем случае быстро уснет.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что замедлить опьянение и ослабить возможное похмелье можно, разбавляя или запивая водой некоторые алкогольные напитки. Она отметила, что вода считается хорошим растворителем, обладает мочегонным эффектом и выводит вредные вещества из организма. При этом ее совет касается в первую очередь шампанского и вина.