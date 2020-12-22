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Россиянам раскрыли оптимальный порядок употребления алкоголя в Новый год

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

После шампанского в Новый год лучше всего пить сухое белое вино, а не водку или коньяк. Оптимальный порядок употребления алкоголя россиянам раскрыл внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «Московский комсомолец».

По словам Брюна, белое вино мягкое, чистое и не тяжелое для организма. Он добавил, что данный напиток — лучший вариант и в том случае, если новогодний стол тоже будет легким.

Медик добавил, что бокал шампанского должен быть первым алкогольным напитком в новогоднюю ночь — не стоит начинать с тяжелых.

Он также не рекомендовал смешивать алкоголь со сладостями, потому что это понизит скорость восстановления организма, и с газированными напитками, так как углекислый газ увеличит всасывание спиртного, передает РИА Новости.

Брюн также посоветовал не засиживаться долго в новогоднюю ночь, потому что недостаток движения усиливает опьянение. Он призвал не показывать негативный пример употребления алкоголя детям и не устраивать «пьянку».

Ранее Брюн назвал два единственных повода, когда можно употреблять алкоголь: ритуально, например, на Новый год, или в лечебных целях. Он добавил, что главное — не злоупотреблять спиртными напитками. Нарколог подчеркнул, что в целом разрешенная доза алкоголя — «это ноль».

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