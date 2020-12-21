Российские диетологи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год, заявив, что один-два бокала шампанского могут быть полезны. Об этом пишет РИА Новости.

Как считает научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина, в небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает очень важный психологический эффект, поскольку поднимается праздничное настроение.

Однако если человек не может ограничиться парой бокалов, то он должен быть готов к тому, что положительный эффект перейдет во вред. Специалист отметила, что игристое вино быстрее других напитков «ударяет в голову» из-за углекислого газа, ускоряющего процесс опьянения.

Диетолог отметила, что если у человека есть противопоказания к употреблению шампанского, то его можно заменить лимонадом или газированной водой с яблочным соком.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал долю алкоголя, которая может считаться безвредной для россиян. По его словам, подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно. Однако лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса, пояснил специалист, а все, что больше – это «токсические и ядовитые дозы». Он подчеркнул, что злоупотреблением спиртным может привести к необратимым последствиям.