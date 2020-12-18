Нарколог обозначил единственные поводы для употребления алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн обозначил в разговоре с РИА Новости два единственных повода, когда можно употреблять алкоголь.

По его словам, спиртное употребляют в двух случаях: ритуально, например, на Новый год или в лечебных целях. «Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь», — сказал специалист.

Брюн пояснил, что главное — не злоупотреблять алкоголем. Однако в среднем от 10 до 20 процентов всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности. «Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя — это ноль», — сказал нарколог.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал долю алкоголя, которая может считаться безвредной для россиян. По его словам, подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно. Однако лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса, пояснил специалист, а все, что больше – это «токсические и ядовитые дозы». Он подчеркнул, что злоупотреблением спиртным может привести к необратимым последствиям.