Россияне налегли на антипохмельные средства во время пандемии

В период пандемии коронавируса россияне стали больше покупать препаратов от похмелья. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, специализирующейся на рынке фармацевтических исследований, передают «Известия».

Так, в 2020 году продажи средств от похмелья выросли на 15 процентов в денежном выражении и на 12 процентов в упаковках. При этом наибольший всплеск продаж пришелся на 16 по 30 марта. В этот период аптеки реализовали в 2-2,5 раза больше препаратов, чем в прошлом году. Также продажи препаратов выросли в начале осени. В сентябре аптеки заработали на этой категории лекарств на 40 процентов больше, чем в том же периоде 2019-го, а в октябре — на 25-30 процентов.

«Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году — причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая все, что можно, в ожидании локдауна», — пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он также предрек рост продаж антипохмельных средств в последнюю неделю декабря — первую неделю января. Эксперт добавил, что к подобным средствам прибегают люди, которые тяжело переносят праздничные застолья, в то время как страдающие алкоголизмом граждане ими пренебрегают.

В марте представители нескольких поставщиков сообщали, что россияне начали массово скупать алкоголь. По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 16 по 22 марта продажи алкоголя в Москве увеличились на 30 процентов, а по всей России — на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом средний чек на алкоголь в Москве увеличился на 7 процентов, до 385 рублей, а в России — на 3 процента, до 280 рублей.