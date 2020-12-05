Россиян успокоили по поводу дефицита вина перед Новым годом

Дефицита вина в российских магазинах перед Новым годом не будет, успокоили в Минпромторге. В ведомстве заверили, что запасов хватает, передает ТАСС.

«Надо отметить, что сейчас на рынке достаточно большой складской запас вина, в том числе отечественных производителей», — уточнил представитель министерства.

Опасения по поводу дефицита возникли из-за нового закона о виноделии. В частности, по нему российским можно называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

В ноябре президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович предупреждал о росте цен на вино. Причина в том, что цена на виноград увеличилась вдвое в урожае этого года. Попович также считает, что может возникнуть дефицит алкоголя. По его словам, с одной стороны, сети не умеют продавать вина малых серий, а с другой, у небольших производителей нет навыка работать с торговыми сетями.

Летом 2020-го под угрозой оказалось производство вина в Италии. Уровень упал еще в прошлом году: тогда это было вызвано в основном неблагоприятными погодными условиями, в особенности холодной и дождливой весной, за которой последовало очень жаркое и сухое лето. В 2020-м ждут еще большего падения: почти половина потребления вина в стране приходится на бары и рестораны, которые оказались закрыты из-за вспышки COVID-19. Еще примерно 15 процентов приходится на торговые сети и магазины у дома, но они также не работали во время карантина.