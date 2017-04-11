Американская авиакомпания столкнулась с дефицитом вина из-за пассажиров

Американская авиакомпания United Airlines начала испытывать дефицит элитных вин, закупленных для пассажиров бизнес-класса. Оказалось, что путешественники выпивают больше спиртного, чем предполагал перевозчик, пишет The Telegraph.

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Журналистам удалось ознакомиться с одной из служебных записок United Airlines. В документе говорилось, что пассажиры бизнес-класса потребляют марочные вина со скоростью, примерно в три раза превышающей ожидаемую. Из-за этого запасы авиакомпании начали быстро истощаться.

Как поясняется в записке, когда перевозчик приобретает вино на год, он обычно делает это крупными партиями, зачастую скупая весь урожай. По этой причине в случае нехватки продукции докупать спиртное для компании затруднительно или даже вовсе невозможно. В настоящее время United Airlines решает проблему со своими экспертами.

В декабре 2016 года пассажиры лайнера американского лоукостера Southwest Airlines выпили все спиртное на борту воздушного судна. Командир экипажа поздравил путешественников с этим по громкой связи.

