Диетолог предупредил об опасности селедки под шубой для некоторых людей

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев предупредил об опасности селедки под шубой для некоторых людей. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, в состав этого салата входят майонез и рыба, содержащие большое количество жира. Это повышает риск обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Избыток жидкости в селедке под шубой создает нагрузку на почки, что может быть вредно для людей с нефрологическими заболеваниями. Также это блюдо может представлять угрозу для людей, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Арзамасцев добавил, что в селедке под шубой есть и полезные ингредиенты — например, свекла и вареная морковь. Он посоветовал заменить майонез сметаной, чтобы снизить жирность салата, и соблюдать умеренность при его употреблении.

С ним соглашается врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала Life.ru, что селедку нередко засаливают с консервантами, добавляют в нее уксус и бензонат натрия. По мнению специалиста, вредность блюда уменьшится, если предварительно вымочить рыбу в воде и использовать домашний майонез с минимальным содержанием соли.

Ранее сообщалось, что врачи назвали самые калорийные новогодние кушанья, которые следует избегать худеющим. По мнению специалистов, к их числу относятся заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, кондитерские изделия, конфеты, некоторые сорта шоколада, жареная пища, сладкая газировка, а также крепкие алкогольные напитки, в частности водка, коньяк и виски.