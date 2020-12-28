Диетологи назвали самые калорийные новогодние блюда и посоветовали альтернативу

Специалисты назвали самые калорийные новогодние кушанья. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, самые калорийные блюда — это заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, кондитерские изделия, конфеты, некоторые сорта шоколада, жареная пища, сладкая газировка, а также крепкие алкогольные напитки, в частности водка, коньяк и виски.

«Традиционные блюда — оливье, селедка под шубой, мимоза — все эти салаты безумно калорийны, — утверждает врач-диетолог Елена Тихомирова. — Еще нужно помнить, что самый высококалорийный напиток на новогоднем столе — сок». Она посоветовала в Новый год в качестве альтернативы есть побольше овощей и вместо любых напитков, даже безалкогольных, пить простую воду.

Врач-диетолог Инна Пичугина предложила другой способ борьбы с лишними калориями. «Состав традиционного оливье можно заменить другими, более полезными продуктами, например, вареной грудкой и отварными овощами, — считает она. — Чаще пользуйтесь мультиваркой. Калорийность майонеза можно сбить, добавив в него несладкий йогурт или десятипроцентную сметану».

Врач-терапевт Тимур Асанов пояснил, что после добавления майонеза любое блюдо превращается в очень калорийное. «С виду безобидная колбасная нарезка, даже если без хлеба, кроет в себе внушительный запас калорий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании. По их мнению, нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира. Необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и польза красного вина для сердца также оказались мифами.