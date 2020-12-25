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Диетолог назвала самый полезный сорт шоколада

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Фото: Globallookpress.com

Зарегистрированный и сертифицированный диетолог Мира Илич назвала самый полезный сорт шоколада. Ее рекомендации опубликованы на сайте американской клиники, расположенной в городе Кливленд, штат Огайо.

По ее словам, шоколад полезен для сердца благодаря содержащимся в какао-бобах флавоноидам. «Это антиоксиданты, которые борются с разрушительными для клеток свободными радикалами в вашем организме», — пояснила специалист. За счет флавоноидов шоколад контролирует уровень холестерина, снижает артериальное давление и риск образования тромбов, а также улучшает приток крови к жизненно важным органам.

Илич призывает отдавать предпочтение темному шоколаду, поскольку в нем присутствует наибольшее количество какао-бобов, богатых флавоноидами. «Чем темнее, тем лучше! — отмечает диетолог. — Ешьте шоколад, в котором содержится от 70 до 85 процентов какао». Она также посоветовала избегать шоколад с какими-либо добавками. Исключение составили орехи и фрукты.

Суточная норма шоколада, по мнению Илич, — 30 граммов. Она подчеркнула, что в стандартной плитке этого десерта содержится, как правило, 100 граммов, поэтому не следует съедать в день больше одной третьей шоколадки. В таком случае человек не наберет лишний вес и получит полезные для организма антиоксиданты.

Ранее специалисты Роскачества проверили 26 торговых марок горького шоколада из России, Белоруссии, Бельгии, Швейцарии, Германии и Франции и назвали лучшие из них. Девять марок соответствовали не только требованиям законодательства, но и опережающим стандартам Роскачества.

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