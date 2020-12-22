Назван лучший молочный шоколад

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») молочного шоколада. В нем приняли участие образцы семи брендов: Milka, «Коммунарка», Alpen Gold, «Аленка», Globus, Schogetten и «Кондитерской фабрики «Спартак».

В рамках исследования эксперты приобретали образцы в обычных магазинах, после чего проверяли их по более, чем 100 параметрам качества и безопасности, включая физико-химические показатели, наличие крахмала и жира, а также жирно-кислотный состав.

Шоколад «Коммунарка» не прошел тест на безопасность, поскольку в нем были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Шоколад основных брендов соответствует требованиям ГОСТ по безопасности.

Все исследованные образцы были произведены с использованием указанных на упаковке какао и молока, без дешевых заменителей.

В ходе органолептической экспертизы специалисты высказали претензии ко всем участникам исследования, кроме Schogetten. Остальные образцы имеют вкус, не свойственный молочному шоколаду.

По итогам исследования шоколад «Коммунарка» занесен в черный список «Росконтроля». «Аленка» и Globus попали в список товаров с замечаниями. Остальные марки рекомендованы к употреблению.