Названа лучшая печень трески

Эксперты Роскачества проверили консервированную печень трески популярных марок и назвал лучшие. Об этом говорится в исследовании компании. Копия есть в распоряжении «Ленты.ру».

Проверка показала, что лучшей оказалась продукция марок «Ашан», «Вкусные консервы» и Nord Pilgrim». В консервах «Спецзаказ» эксперты выявили видовую подмену: трески там не оказалось, а продукция «Гостово» и «Спецзаказ» не соответствовала ГОСТу по массовой доле поваренной соли. В то же время вся проверенная продукция оказалась безопасной с точки зрения токсичных веществ и тяжелых металлов, которые могут накапливаться в печени. Также эксперты не выявили в консервах и наличие паразитов.

Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование мороженного хека. В тестировании приняла участие продукция марок «Магуро», «Индиго», «Дары моря», «Вкусвилл» и «Aro». Проверка показала, что одним из образцов можно отравиться: в хеке торговой марки «Дары моря» обнаружены листерии — опасный микроорганизм.