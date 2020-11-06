Диетолог назвала повышающие настроение продукты

Продукты с содержанием некоторых витаминов способны улучшить настроение. Их радиостанции «Говорит Москва» назвала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в первую очередь внимание надо уделить витаминам B и D, магнию, цинку, йоду. Например, витамин D оказывает антидепрессивный эффект, укрепляет костную систему и иммунитет. Его много в рыбе, печени трески, яичном желтке и молочных продуктах.

Витамины группы B есть в мясе и других продуктах животного происхождения, в цельнозерновых крупах, овсянке долгого приготовления, гречке, хлебе грубого помола и с отрубями. «Красное мясо надо включать в рацион два-три раза в неделю, а основной упор делать на мясо кролика или птицы. Там же есть необходимый нам цинк. В индейке большое количество триптофана, предшественника серотонина, то есть гормона удовольствия», — сказала Соломатина.

Она отметила, что уровень «гормона счастья» можно повысить за счет бананов. В них также содержится магний, который помогает расслабляться нервной системе. Еще этого минерала много в орехах, семечках, зеленых листовых овощах.

За производство энергии в организме отвечает в том числе йод. Он есть в водорослях, морской рыбе, хурме, фейхоа, грецких орехах. Микроэлемент холин, содержащийся в яичных желтках, обеспечивает скорость мышления и настроение. Содержащаяся в зелени, овощах и фруктах клетчатка способствует работе микрофлоры кишечника.

«Говорят, что кишечник — это второй мозг. Наши желания и наши настроения зависит от нормальной работы нашей микрофлоры. Многие вкусовые пристрастия диктует именно она», — добавила диетолог.

Эксперт в области пищевого поведения, биологических ритмов и здоровья человека Мария Краснова ранее для борьбы с осенней хандрой рекомендовала есть продукты, которые стимулируют синтез серотонина и содержат витамин D.