Эксперт назвала продукты для борьбы с осенней хандрой

Эксперт в области пищевого поведения, биологических ритмов и здоровья человека Мария Краснова назвала в интервью Пятому каналу продукты, которые помогут бороться с осенней хандрой.

По ее словам, стоит пересмотреть свой рацион.

«Употреблять продукты, которые стимулируют синтез серотонина. К ним относятся бананы, рыба, фрукты, орехи, черный шоколад, финики и свежие овощи», — отметила Краснова

Она напомнила, что в холодное время года важно следить за восполнением витамина D. «Из-за недостатка солнца и солнечного света организм хуже синтезирует витамин D. Так что нужно употреблять жирные сорта рыбы, сыры, морские водоросли, сливочное масло и куриные желтки», — пояснила эксперт.

Краснова предостерегла от употребления крепкого алкоголя, отметив, что алкогольные напитки в таком состоянии только усугубят апатию. Она посоветовала избегать стрессов, сильных нагрузок и эмоционального истощения.

«Используйте по максимуму световой день, просыпайтесь пораньше, с первыми лучами солнца, и ложитесь тоже пораньше, чтобы организм восстановился», — заключила эксперт.

Ранее врачи оценили совет телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой есть устрицы в пандемию для борьбы с COVID-19. Доктора пришли к выводу, что нет продукта, который предотвратил бы заражение коронавирусом или «наука этого не знает», так что влияние потребления устриц на заболевание должно быть доказано клиническими исследованиями.