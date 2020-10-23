Врачи оценили совет Малышевой есть устрицы в пандемию

Врачи оценили совет телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой есть устрицы в пандемию для борьбы с COVID-19. Свои мнения они высказали в разговоре с изданием «Москва 24».

По словам иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, влияние потребления устриц на заболевание или его профилактику должно быть доказано клиническими исследованиями. Он указал, что некоторые продукты действительно положительно влияют на иммунитет, но предупредил, что нельзя есть больше 12 устриц за раз — это токсично и может привести к отравлению.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в свою очередь заявил, что нет продукта, который предотвратил бы заражение коронавирусом или «наука этого не знает». Он также добавил, что правильное питание влияет на иммунитет и здоровье человека, но данных о необходимости есть цинк в большем количестве, о котором говорила Малышева, не существует.

«Если есть это умеренно, то это очень полезно для здоровья, но к иммунитету против COVID-19 это никакого прямого отношения не имеет», — сказал Альтштейн. Он добавил, что надо чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски.

Ранее Малышева рассказала россиянам, что для борьбы с коронавирусом нужны витамин D, цинк и селен, и перечислила продукты, содержащие эти вещества в большом объеме. По словам телеведущей, цинк блокирует размножение коронавируса в клетке, его лучший источник — устрицы. Селен можно получить из бразильского ореха, он даст силу «естественным киллерам» — макрофагам, которые убивают вирус и снижают риск образования тромбов в кровеносных сосудах, объяснила доктор медицинских наук.