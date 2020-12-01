Назван лучший хек

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование мороженного хека и назвал лучшие продукты. Копии протоколов испытаний есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция марок «Магуро», «Индиго», «Дары моря», «Вкусвилл» и «Aro».

Проверка показала, что одним из образцов можно отравиться: в хеке торговой марки «Дары моря» обнаружены листерии — опасный микроорганизм. Только этот образец отправили в черный список, а остальные рекомендовали к покупке. При выборе рыбы замороженной рыбы эксперты рекомендовали обращать внимание на ее внешний вид и количество ледяной глазури. «Глазурь должна быть прозрачной и достаточно тонкой. Массивная наледь, покрытая снежным слоем, должна вас насторожить, как и кровоподтеки на самой тушке. Еще один критерий выбора — оценка внешнего вида тушки. Ее форма не должна быть деформированной, на самой тушке не должно быть повреждений», — посоветовала ведущий специалист экспертного центра Анна Плахотник.

В конце октября специалисты проверяли консервы из тунца, они протестировали продукцию пяти брендов: Fish House, Fortuna, «5 морей», «Барс» и «Белый кит». Консервированный тунец марки «Барс» оказался самым жирным — 2,7 процента. Содержание жира в остальных исследованных образцах невысокое и находится на уровне 0,7 процента.