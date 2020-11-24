Назван лучший кефир

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кефира с массовой долей жира 2,5 процента популярных брендов: «Простоквашино», «Чабан», «Свежее завтра», «Большая кружка», «Рузский» и «Сарафаново». Копии протоколов испытаний есть с распоряжении «Ленты.ру».

Проверка показала, что в кефире торговых марок «Свежее завтра» и «Большая кружка» дрожжей существенно меньше, чем полагается. В детском кефире «Сарафаново» их практически нет, а в кефире «Рузский», наоборот, содержание дрожжей более чем в 4 раза превышает допустимое именно для детского кефира. В итоге только два кефира «Простоквашино» и «Чабан» признаны качественными и рекомендованы к покупке.

Ранее специалисты тестировали «Телячью» колбасу. Эксперты проверяли продукцию марок «Клинский», «Окраина», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина» и «Мясницкий ряд». К покупке рекомендовали только бренд «Клинский».