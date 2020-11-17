Названа лучшая «Телячья» колбаса

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование «Телячьей» колбасы. Копия протоколов испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру». В тестировании приняла участие продукция марок «Клинский», «Окраина», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина» и «Мясницкий ряд».

Проверка показала, что образцы «Рублевский» и «Мясной дом Бородина» не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, в продукции марок «Окраина», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина» и «Мясницкий ряд» нашли компоненты, не указанные в составе и не предусмотренные стандартом для телячьей колбасы.

«Обнаружены частицы свиной шкуры, "животный" белок и растительный компонент, частицы хрящевой ткани. Это не только вводит потребителя в заблуждение, но и снижает пищевую ценность продукции», — пояснила ведущий специалист «Росконтроля» Анна Плахотник. В итоге к покупке рекомендовали только продукцию бренда «Клинский».

Ранее в ноябре эксперты Росконтроля проверяли производителей свиного окорока. В образцах под марками «Слово мясника» и «Ближние горки» были обнаружены антимикробные препараты. В окороке «Промагро» зафиксировано повышенное содержание летучих жирных кислот, а органолептические свойства не соответствуют норме.