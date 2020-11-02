Заподозренного в обмане россиян производителя известного шоколада проверили

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шоколада бренда Lindt Excellence двух наименований: 100 процентный какао и темный шоколад с кусочками апельсина и миндаля. Копия протоколов испытаний имеется в распоряжении «Ленты.ру». Ранее в России производителя заподозрили в обмане.

Купленный в Австрии шоколад с кусочками апельсина и миндаля изготовлен в Швейцарии, остальные — во Франции. В темном шоколаде было выявлено несоответствие по нескольким жирным кислотам масла какао. «Это может указывать на наличие дополнительных ингредиентов, например, улучшителей. У темного шоколада Lindt, приобретенного в России, таких проблем не обнаружено. Так что можно сказать, что производитель постарался для российского потребителя и сделал шоколад не только не хуже, но даже лучше, чем для европейских стран», — говорится в исследовании.

Шоколад под брендом Lindt вызвал претензии ФАС, которая завела на компанию дело. По мнению регулятора, качество продукции, продаваемой в России, уступает образцам в магазинах Западной Европы. Производитель в ответ заявил, что вся продукция под брендом Lindt, поставляемая в Россию, полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира.