Назван лучший легкий сыр

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование легких сыров, в рамках которого были закуплены образцы брендов Fine life, «Сваля», «Ровеньки», «Тысяча озер», «Брест-Литовск», «Аланталь». Соответствующие материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Легким» в продаже называют сыр с пониженной массовой долей жира. Если в традиционных сырах она равна 45-50 процентов, то в этих — примерно на 30 процентов ниже. У всех участников исследования этот показатель составляет примерно 35 процентов, за исключением «Тысячи озер», у которого 30. При этом производитель сыра Fine life вводит покупателей в заблуждение, утверждая, что доля жира в его продукции составляет 30 процентов.

Фальсификата среди всех проверенных образов не нашли. Но соотношение кальция и фосфора у всех марок ниже, чем у натуральных продуктов. Это означает, что в сыре, вероятно, присутствуют добавленные фосфаты.

Содержание нитрата калия в продуктах находится в пределах нормы. Хотя Fine life и «Ровеньки» не указали, что он есть. В сырах «Ровеньки», «Тысяча озер» и «Сваля» высокое содержание дрожжей, а в последней марке есть еще и плесень. Эти факторы означают наличие посторонней микрофлоры, что негативно сказывается на вкусе. Дрожжи и плесень могут попасть из-за проблем с контролем производства, грязью в помещениях и в других подобных ситуациях.

Во всех изученных образцах слабо эластичная и ломкая структура, слабовыраженный сырный запах, а продукты «Ровеньки» и «Тысяча озер» еще и горчили. Тем не менее всех указанных недостатков не хватило, чтобы внести в список товаров с замечаниями. Туда попал только бренд Fine Life по причине недостоверной маркировки.

Ранее эксперты «Росконтроля» проверили семь брендов растворимого кофе Jacobs Monarch, Globus Vita, Milagro, Tchibo, Jardin, Today и «Черная карта». Лучшим они признали Jardin.