Названа лучшая аджика

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») аджики. В нем приняли участие пять брендов: «Пиканта», «Дядя Ваня», «СТОЕВЪ», Spar и «Богатство вкуса».

Специалисты отбирали образцы из обычных магазинов. Их проверяли по более, чем 30 параметрам, включая соответствие состава заявленной маркировке, отсутствие консервантов и пестицидов.

В образце аджики под маркой «СТОЕВЪ» было выявлено повышенное содержание бензойной кислоты (которая была указана в составе). Там же оказалось слишком высокое содержание нитратов, присутствие которых в аджике в принципе допускается.

В образцах «СТОЕВЪ», Spar и «Богатство вкуса» выявили превышение нормы по содержанию соли. При этом эксперты отмечают, что технические условия, которые сложно найти в открытом доступе, могут допускать это.

Ни в одном из исследованных образцов не было выявлено посторонних примесей, органолептические свойства и цвет представленной аджики не вызвали нареканий.

По итогам исследования лучшим был признан соус под маркой «Богатство вкуса». Аджика «СТОЕВЪ» добавлена в список товаров с замечаниями.