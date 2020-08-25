В России завели дело на производителя известного шоколада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении известного производителя шоколада Lindt («Линдт унд Шпрюнгли Раша») из-за различий в качестве товара, продаваемого в России и Западной Европе. Об этом говорится на сайте ведомства.

При продвижении шоколада компания делала акцент на давние традиции, хорошую репутацию производителя и гарантированное качество продукции. Однако еще в конце 2019 года Роспотребнадзор обнаружил, что содержание органических кислот в Lindt отличается в России и Европе. В зависимости от образцов разница варьировалась от 10-50 процентов до 100-220 процентов.

Ведомство отмечает, производители должны информировать потребителей о том, что им предлагается адаптированный товар. Иначе это может привести к перераспределению спроса на рынке, а производители получат необоснованную выгоду, что негативно скажется на конкуренции. В декабре 2019 года ФАС предупредила производителя о необходимости устранить нарушения, но компания не представила информацию об исполнении.

В июле ФАС завела дело на производителя популярного стирального порошка Ariel из-за разницы между капсулами для стирки, которые продаются в Евросоюзе и России.