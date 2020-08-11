Названы поднимающие настроение продукты

Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала в интервью радио Sputnik продукты, которые поднимают настроение.

За настроение человека отвечают мозг и эндокринная система, чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих двух частей организма. По словам специалиста, считается, что шоколад и бананы эффективно поднимают настроение. Однако есть и другие продукты с такими же свойствами.

Так, жирные сорта рыбы способствуют улучшение общего тонуса и повышению концентрации внимания благодаря содержанию йода. Также полезна морская капуста, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников. Они влияют на выработку адреналина и норадреналина, которые задают тонус и поддерживают работоспособность.

Специалист также обратила внимание на пользу орехов. «Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые», — сказала она, добавив, что для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки.

При этом существуют продукты, которые портят настроение. Нейропсихолог отметила, что к ним можно отнести энергетические напитки. По ее словам, одна банка такого напитка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. «Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит», — сказала специалист.

Ранее глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака рассказала, что сбалансированное здоровое питание способно снижать уровень тревожности и депрессии. По ее словам, продукты с большим количеством жиров и сахара ухудшают настроение. А самой лучшей диетой для настроения Джака посчитала средиземноморскую, отметив, что также важно избегать переедания.