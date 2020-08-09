Названа лучшая еда для снижения уровня тревожности

Сбалансированное здоровое питание способно снижать уровень тревожности и депрессии. Об этом заявила глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака, пишет «Московский комсомолец»

По ее словам, продукты с большим количеством жиров и сахара ухудшают настроение. А самой лучшей диетой для настроения Джака посчитала средиземноморскую, отмсетив, что также важно избегать переедания.

В ноябре 2019 года врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что вредная пища и алкоголь могут сначала повысить настроение, но затем обязательно последует его спад, Спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию, вследствие чего падает самочувствие. Но, как утверждает Соломатина, на разных людей алкоголь может действовать по-разному, так же, как и шоколад. Диетолог предостерегла и любителей соленого. Сначала оно бодрит, но потом соль связывает жидкость, что приводит к ухудшению кровообращения и упадку сил.

По словам Соломатиной, поднимут настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, морковь, темный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба. Хороши финики, сухофрукты и зеленый чай.