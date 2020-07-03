В России завели дело на производителя популярного стирального порошка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело на компанию «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», которая принадлежит производителю популярного стирального порошка Ariel. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Поводом для этого стала разница между капсулами для стирки Ariel, которые продаются в Евросоюзе и России. Они отличаются по качественным показателями и условиям использования, однако соответствующей маркировки на продукции нет.

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В ФАС напомнили, что уже выдавали компании предупреждение об устранении таких нарушений, но компания не смогла выполнить требования в срок.

Как заметил замглавы ведомства Андрей Кашеваров, проблема касается и других поставщиков. Для «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» срок истекает 9 июля, а для ООО «Хенкель Рус» — 31 июля.

В декабре, когда производителю Ariel было выдано предупреждение, эксперты ФАС выяснили, что дозировка для порошков российского производства и аналогичных условий стирки в 1,5–2 раза выше, чем для порошков в странах ЕС. При этом у обоих средств была сопоставимая моющая способность, таким образом различие нарушает требования закона «О защите конкуренции».

В ответ на претензии ФАС Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены указала, что ведомство поддерживает потребительский миф о более высоком качестве зарубежных товаров. Также в организации подчеркнули, что товары для российского рынка производятся в соответствии с требованиями ЕАЭС.

В свою очередь в российском офисе Procter & Gamble подчеркнули, что продукция, представленная на российском рынке, имеет все необходимые документы и соответствует всем стандартам качества и безопасности.

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